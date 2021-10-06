Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek sosyal medya üzerinden yazışmalarını ifşa eden Ece Ronay, magazin gündemine oturdu. Yapılan bu davranış sonrası "Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ece Ronay mesleği ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Karpuz, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları bulunan Ece Ronay hakkında merak edilenlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.