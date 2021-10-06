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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Elmas: Vaatlerimizin yüzde 77’sini yaptık

Elmas: Vaatlerimizin yüzde 77’sini yaptık
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, seçim zamanı verdikleri 100 gün vaatleri doğrultusunda hazırlanan raporu açıkladı. Vaatlerinin büyük bölümünü gerçekleştirdiklerini belirten Elmas, "Bazı vaatlerimizinse çalışmaları devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden ekstra çalışmalarımız da oldu. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik" dedi.

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Elmas: Vaatlerimizin yüzde 77’sini yaptık
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