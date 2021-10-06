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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:53

Evde bakım maaşı yatan iller listesi (6 Ekim 2021): Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 6 Ekim 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim ayıyla beraber binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Her ay il il hesaplara yatan; evinde hasta ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kişilere sağlanmakta olan bu ödenek “Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları ile gündeme taşındı. Ödemelerin ayın 15’i itibarıyla 81 il genelinde vatandaşlara sağlandığı biliniyor. İşte 6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim ayıyla beraber gündemdeki konular arasında yerini aldı. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "6 Ekim 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

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EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 3 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi (6 Ekim 2021): Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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