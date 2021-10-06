Exxen üyeliği nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından bu konu üzerine araştırmalar artış gösterdi. Peki, Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Exxen TV üyelik abonelik fiyatı kaç lira?