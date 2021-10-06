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Giriş Tarihi: 7.10.2021 01:37

Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Exxen TV üyelik abonelik fiyatı kaç lira?

Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Exxen TV üyelik abonelik fiyatı kaç lira?

Exen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hem Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hem de diziler için üyeliği satın almak isteyenler fiyatları merak ediyor. Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları şifreli olarak Exxen'de canlı yayınlanıyor. Peki, Exxen üyelik nasıl alınır ve ücreti kaç lira? İşte, Exxen üyelik alma ekranı ve Exxen TV Spor üyeliği fiyatı

Exxen üyeliği nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından bu konu üzerine araştırmalar artış gösterdi. Peki, Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Exxen TV üyelik abonelik fiyatı kaç lira?

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN ÜYELİK NASIL ALINIR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

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Exxen üyeliği nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Exxen TV üyelik abonelik fiyatı kaç lira?
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