Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi! Stefan Kuntz sonrası Ferdi’den itiraf...

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Öncelikle Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos 2020'de verdiği bir röportajda bu konuyla ilgili bir soruya bakın ne yanıt vermiş: "Milli takımına alınamayan iki oyuncu var, işlem olarak yetişemeyen. Bir de karar olarak geç kaldığımız bir oyuncu yani alınması geç olan bir oyuncu var. Bunlar Fenerbahçe'den Ferdi ile Sinan Gümüş. Sinan; iki pasaportlu olduğu için hakkını kaybetmeden alabilmek için önce evet demesi, sonra işlem yapılması gerekiyor. Bu maça yetişmedi, daha sonra yetişirse değerlendireceğiz.