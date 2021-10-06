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Giriş Tarihi: 6.10.2021 15:29

Green Card başvuruları başladı mı? DV-2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır ve ücretli mi?

Green Card başvuruları başladı mı? DV-2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır ve ücretli mi?

Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları için beklenen gün geldi. Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışma izni ve ikamet hakkı veren Green Card başvuruları bu yıl 6 Ekim'de başlıyor. Bu doğrultuda, DV 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi ve şartları neler gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Green Card başvuru tarihleri ile şartları da açıklandı. Peki, DV-2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler başvuru yapabilir? İşte, Green Card başvuru tarihleri, şartları ve gerekli belgeler

Yıl içerisinde belirli tarihler yapılan DV-2023 Green Card başvuruları için geri sayım sona erdi. Green Card başvuru tarihleri açıklanırken ilgili işlemlerin 6 Ekim itibarı ile başlayacağı bildirildi. Bu noktada, Green Card başvuru şartları, gerekli belgeler ve aranan özellikler gibi birçok konu da merak konusu oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card ile ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni elde ediliyor. Peki, 2021 Green Card başvurusu nasıl yapılır, ne süresi zaman bitiyor ve ücretli mi? Green Card için istenen fotoğraf nasıl olmalı? İşte, DV-2023 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve gerekli diğer bilgiler

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır.

Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.

Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

  • Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.
  • En az lise mezunu olmak.
  • Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.
  • 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
  • Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.
  • Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.
  • Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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Green Card başvuruları başladı mı? DV-2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır ve ücretli mi?
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