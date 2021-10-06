Yıl içerisinde belirli tarihler yapılan DV-2023 Green Card başvuruları için geri sayım sona erdi. Green Card başvuru tarihleri açıklanırken ilgili işlemlerin 6 Ekim itibarı ile başlayacağı bildirildi. Bu noktada, Green Card başvuru şartları, gerekli belgeler ve aranan özellikler gibi birçok konu da merak konusu oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card ile ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni elde ediliyor. Peki, 2021 Green Card başvurusu nasıl yapılır, ne süresi zaman bitiyor ve ücretli mi? Green Card için istenen fotoğraf nasıl olmalı? İşte, DV-2023 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve gerekli diğer bilgiler
Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır.
Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.
Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.
Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.
Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.
Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.
Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.