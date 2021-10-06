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Giriş Tarihi: 6.10.2021 12:33

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu KPSS şartlı personel alımı yapıyor! HSK personel - işçi alım ilanı yayında!

Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK en az lise mezunu KPSS şartlı personel alımı yapıyor! HSK personel - işçi alım ilanı yayında!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu olmak şartıyla personel alım ilanı yayımladı. Kurumun Genel Sekreterlik bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak alımlarda vatandaşlar başvuruların ardından sözlü mülakata tabi tutulacak. Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) gibi kurumların yayımladığı personel alım ilanları vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı şartları ve tüm detaylar...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında KPSS puanı esas alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı yaptığını duyurdu. Personel alım şartları arasında kişilerin en az lise mezunu olması gerektiği bildirildi. Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yayımladığı ilanda personel alımı yapılacak pozisyonları bir bir adayların bilgisine sundu.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği personel alımı başvuruları 4 ekim 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 8 Ekim 2021 tarihine kadar www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu" ile başvurularını yapacak.

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ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu KPSS şartlı personel alımı yapıyor! HSK personel - işçi alım ilanı yayında!
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