Hayırlı torun Halil!

4 günlük izinde tatil beldeleri yerine soluğu anneannesinin yanında alan ve Trabzon’a giden Galatasaraylı oyuncu, Milli Takım davetine çok sevindi
Stefan Kuntz'un ilk açıkladığı aday kadroya Halil Dervişoğlu'nu dahil etmemesi, tartışmaları beraberinde getirmişti. Rize'de oyuna ikinciyarıda giren Halil, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetine katkıdabulundu. Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara verdiği 4 günlük izni fırsat bilen 21 yaşındaki oyuncu, takımla İstanbul'a dönmedive Rize'den memleketi Trabzon'a geçti. 4 günlük izinde arkadaşları gibi yurt dışında tatil planlamak yerine ailesini ziyaret etmeye karar veren Halil Dervişoğlu,anneannesinin yanına gitti ve burada A Milli Takım'adavet edildi. İlk sevincini de ananesi ile paylaşan 1999 doğumlu oyuncu, haberi alır almaz Trabzon'dan ayrıldı ve soluğu Riva'da aldı.
KUNTZ IDMANDA ŞOV YAPTI A Milli Takım, cuma günü İstanbul'da Norveç ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Sabah çalışması basına kapalı, akşam antrenmanının ise ilk yarım saatlik bölümü gazetecilere açık gerçekleşti. Teknik direktör Kuntz topla şov yaparak genç yıldızlarına hünerlerini gösterdi. Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.
SİSTEM VE TAKTİĞE UYARSAK SIKINTI OLMAZ
A MILLI Takım'da dün iki isim basının sorularını yanıtladı. İşte öne çıkan sözleri: CANER ERKİN: Norveç'i yenecek güç ve kalitedeyiz. Takımlarında en iyi performansa sahip oyuncular burada olunca sorun yaşanmaz. Hocanın verdiği sistem ve taktiğe uyarsak sıkıntı olmaz. Şenol Hoca değerli bir hocamızdı, Kuntz da aynı şekilde. Burası Milli Takım, gelen herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. BERKAN KUTLU: A Milli Takım'a gelmem benim ve ailem için büyük bir gurur. Daha önce çağrılmadığımda üzülmedim, daha çok çalıştım. Gelmek değil, kalıcı olmak önemli. İsviçre altyapısına sahip olduğum için Alman ekolüne yakınım. Hocanın anlattıklarında da çok yakın şeyler gördüm.