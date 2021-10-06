Hayırlı torun Halil Dervişoğlu

Stefan Kuntz'un ilk açıkladığı aday kadroya Halil Dervişoğlu'nu dahil etmemesi, tartışmaları beraberinde getirmişti.
Rize'de oyuna ikinci yarıda giren Halil, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetine katkıda bulundu.
Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara verdiği 4 günlük izni fırsat bilen 21 yaşındaki oyuncu, takımla İstanbul'a dönmedi ve Rize'den memleketi Trabzon'a geçti.
4 günlük izinde arkadaşları gibi yurt dışında tatil planlamak yerine ailesini ziyaret etmeye karar veren Halil Dervişoğlu, anneannesinin yanına gitti ve burada A Milli Takım'a davet edildi.
İlk sevincini de ananesi ile paylaşan 1999 doğumlu oyuncu, haberi alır almaz Trabzon'dan ayrıldı ve soluğu Riva'da aldı.