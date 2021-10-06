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Giriş Tarihi: 6.10.2021 08:41

Hayırlı torun Halil Dervişoğlu

MEHMET ÖZCAN
Hayırlı torun Halil Dervişoğlu

4 günlük izinde tatil beldeleri yerine soluğu anneannesinin yanında alan ve Trabzon’a giden Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Milli Takım davetine çok sevindi.

Stefan Kuntz'un ilk açıkladığı aday kadroya Halil Dervişoğlu'nu dahil etmemesi, tartışmaları beraberinde getirmişti.

Rize'de oyuna ikinci yarıda giren Halil, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetine katkıda bulundu.

Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara verdiği 4 günlük izni fırsat bilen 21 yaşındaki oyuncu, takımla İstanbul'a dönmedi ve Rize'den memleketi Trabzon'a geçti.

4 günlük izinde arkadaşları gibi yurt dışında tatil planlamak yerine ailesini ziyaret etmeye karar veren Halil Dervişoğlu, anneannesinin yanına gitti ve burada A Milli Takım'a davet edildi.

İlk sevincini de ananesi ile paylaşan 1999 doğumlu oyuncu, haberi alır almaz Trabzon'dan ayrıldı ve soluğu Riva'da aldı.

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Hayırlı torun Halil Dervişoğlu
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