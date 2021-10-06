HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye’ye geliş tarihi açıklandı!

HBO Max Türkiye'ye geliyor! Dijital yayın platformu HBO Max Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede yayınlanacağı tarihi duyurdu. Pek çok yapımı içerisinde barındıran platforma üyelik bilgileri, yayın tarihi merak ediliyor. Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor. Peki HBO Max Türkiye'ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye'ye geliş tarihi ne zaman?