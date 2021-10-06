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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:54

HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye’ye geliş tarihi açıklandı!

HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye’ye geliş tarihi açıklandı!

WarnerMedia’nın dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu. Aralarında Türkiye’nin bulunduğu çok sayıda ülkeye geleceği tarihi açıklayan ABD merkezli dizi ve film içerik platformu yayın günü merak ediliyor. Peki HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye’ye geliş tarihi ne zaman? İşte HBO Max’ın ülkemize geliş tarihi

HBO Max Türkiye'ye geliyor! Dijital yayın platformu HBO Max Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede yayınlanacağı tarihi duyurdu. Pek çok yapımı içerisinde barındıran platforma üyelik bilgileri, yayın tarihi merak ediliyor. Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor. Peki HBO Max Türkiye'ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye'ye geliş tarihi ne zaman?

HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Dünyanın yakından takip ettiği HBO Max Türkiye'ye geliyor. HBO Max aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede 2022'de hizmete başlıyor. HBO Max'in Hollanda, Türkiye, Yunanistan, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi bölgelere 2022'de açılacağı bildirildi.

HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

HBO Max'in Türkiye fiyatı belli değil ancak Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

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HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor? 2021 HBO Max Türkiye’ye geliş tarihi açıklandı!
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