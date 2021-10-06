İŞKUR iş ilanları ile 3 bin TL - 7 bin TL maaş aralığında memur ve personel alımı yapılıyor! 6 Ekim 2021 güncel İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

İŞKUR'un güncel iş ilanları, vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Çeşitli durumlara bağlı olarak işinden ayrılan ve iş arayışında olanlar, İŞKUR iş ilanları ile personel alımı ya da memur alımı ilanları hakkında bilgi ediniyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden yenileniyor.

EN AZ 3 BİN TL MAAŞLI GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI (6 EKİM 2021)

İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları arasında KPSS şartı bulunanlar olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da yer alıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de duyuruluyor. İlanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

İşte, 6 Ekim 2021 en az ilkokul mezunu, 3000 TL - 7000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları