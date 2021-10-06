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Giriş Tarihi: 7.10.2021 06:26

İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Arıza tespiti, bakım ve onarım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı elektrik kesintileri, İstanbul’da elektrik dağıtımından sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bulunduğu bölgedeki kesintileri günlük takip eden pek çok vatandaş AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile yaşadığı ilçedeki kesintileri inceliyor. Halihazırda bir kesinti yaşayanlar ise İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri meydana gelecek. Kurumların internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kesintiler, vatandaşın araştırma konuları arasında yerini aldı. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusuyla incelenen kesintiler, haberimizde yer alan AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğreniliyor. 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti sorgulama sayfası haberimizde.

7 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NEŞELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ADİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARİF

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEYİT ONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KÖRDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER

09:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: OYAK SİTESİ ÇIKMAZI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAYNAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ARDIÇ

10:00 - 19:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DR. ŞÜKRÜ KUNT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KORKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SARIKAYA

7 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

7 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEŞİKTAŞ

NO: 7601353

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7601357

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7627421

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BUDİN, ZEYTİNOĞLU, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7601359

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 07/10/2021 13:00:00 - 07/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7488742

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 2.ENGİN, KILIÇ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7638322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, 2.LALE, 712., AKKAVAK, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7627488

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7619933

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.OĞUZHAN, 2.BARBAROS, 2.SÜMBÜL sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7637336

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.OKUL, KORELİ KADİR, KORU sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7619945

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk / KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7603338

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7570391

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
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