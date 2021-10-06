İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri meydana gelecek. Kurumların internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kesintiler, vatandaşın araştırma konuları arasında yerini aldı. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusuyla incelenen kesintiler, haberimizde yer alan AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğreniliyor. 7 Ekim Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti sorgulama sayfası haberimizde.
7 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NEŞELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARİF
ÜMRANİYE
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEYİT ONBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KÖRDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER
09:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: OYAK SİTESİ ÇIKMAZI
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KAYNAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ARDIÇ
10:00 - 19:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DR. ŞÜKRÜ KUNT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CEMİL AKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KORKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SARIKAYA
7 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BEŞİKTAŞ
NO: 7601353
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7601357
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7627421
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BUDİN, ZEYTİNOĞLU, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7601359
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 07/10/2021 13:00:00 - 07/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 7488742
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 2.ENGİN, KILIÇ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7638322
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, 2.LALE, 712., AKKAVAK, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7627488
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7619933
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.OĞUZHAN, 2.BARBAROS, 2.SÜMBÜL sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7637336
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.OKUL, KORELİ KADİR, KORU sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7619945
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk / KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7603338
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 7570391
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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