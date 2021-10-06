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Giriş Tarihi: 6.10.2021

İşte zirvenin sırrı

VOLKAN DEMİR
İşte zirvenin sırrı

Kanarya, Süper Lig’in en çok koşan ve en önde top kapan takımı oldu. Her maç neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi istatistik yakaladı

Lider F.Bahçe hücum konusunda yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalsa da çok koşuyor ve önde basıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın futbolu beklenen övgüyü almasa da sarı-lacivertliler geride kalan 8 maçta sadece bir yenilgi (Başakşehir) ve 1 beraberlik (Sivas) yaşayarak daha ağır eleştirilerin önüne set çekti. Peki Fenerbahçe'nin sırrı ne? Sarı-lacivertliler neyi iyi yaptı da zirvede kendine yer buldu? İşte yanıtı:

RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR
Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 km. aralığında bir mesafe yakalayarak ligin en çok koşan takımı oldu. Kasımpaşa ile oynanan son karşılaşmada 119.2 km. ile zirveyi zorladı. Bu mesafe ortalaması, her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakalamasına neden oldu. Topu sahanın neresinde kaptığına bakıldığında, Kanarya yine ligin en iyisi oldu. F.Bahçe'nin rakipten top kaptığı noktaların kendi kalesine mesafesi ortalama 75 metre... Neredeyse rakip ceza sahasının etrafında baskıyı oluşturuyor ve orada topu kaparak rakibi dengesiz yakalıyor. Bu istatistikte lig ortalaması ise 67.5 metre.

12 GOL 9 İSİMDEN GELDİ
MESUT (A.Demir, Giresun)
FERDI (Altay, Giresun)
VALENCIA (Antalya, Altay)
OSAYI (Sivasspor)
ZAJC (Antalya)
ROSSI (Hatayspor)
NOVAK (Hatayspor)
BERISHA (Kasımpaşa)
GUSTAVO (Kasımpaşa)

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ

Bunun adı doğru oyun!
Fenerbahçe'nin, öne geçtiği maçlarda topu rakibe bıraktığı için çok koşması doğal, çünkü savunma yaptılar. Ama daha önemlisi karşılaşma başına 10 şut ortalaması ve 5 isabet yakalamaları. 90 dakika bittiğinde, oyunu değerlendirdiğimizde aklımızda bir şey kalmıyor ama tabelada 'Galip' yazıyor. Bunun açıklaması 'Doğru oyun'dur. Önceki teknik adamlar da benzer istatistiklere sahiplerdi ama "Defansif" oynatıyor denilerek, başta kendi taraftarları tarafından eleştiriliyordu. Halbuki Finansal Fair Play ortamında limitli transferler yaptığınız zaman, taraftarın beklentisini karşılayacak kaliteyi de yakalayamıyorsunuz. Pereira ilk geldiğinde de defansif bir hocaydı, Fenerbahçe tek farklı maçlar kazanıyordu. Şimdi de değişen bir şey yok. Belki de 25.5'la en genç yaş ortalamasında olan takımını kurdu ve coşkuyla oynuyor.

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İşte zirvenin sırrı
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