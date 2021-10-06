İşte zirvenin sırrı

Kanarya, Süper Lig’in en çok koşan ve en önde top kapan takımı oldu. Her maç neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi istatistik yakaladı
Lider F.Bahçe hücum konusunda yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalsa da çok koşuyor ve önde basıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın futbolu beklenen övgüyü almasa da sarı-lacivertliler geride kalan 8 maçta sadece bir yenilgi(Başakşehir) ve 1beraberlik (Sivas)yaşayarak daha ağıreleştirilerin önüneset çekti. Peki Fenerbahçe'nin sırrı ne? Sarı-lacivertliler neyi iyi yaptı da zirvede kendine yer buldu? İşteyanıtı:
RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR
Fenerbahçe maç başına ortalama116-117 km. aralığındabir mesafe yakalayarak ligin ençok koşan takımı oldu. Kasımpaşaile oynanan son karşılaşmada119.2 km. ile zirveyi zorladı.Bu mesafe ortalaması, her maçtaneredeyse bir adam fazla oynuyormuşgibi bir istatistik yakalamasınaneden oldu. Topu sahanınneresinde kaptığına bakıldığında,Kanarya yine ligin en iyisioldu. F.Bahçe'nin rakipten topkaptığı noktaların kendi kalesinemesafesiortalama75 metre...Neredeyserakip ceza sahasınınetrafında baskıyıoluşturuyorve orada topukaparak rakibidengesizyakalıyor. Buistatistikte lig ortalamasıise 67.5metre.
Bunun adı doğru oyun!
Fenerbahçe'nin, öne geçtiği maçlarda topu rakibe bıraktığı için çok koşması doğal, çünkü savunma yaptılar. Ama daha önemlisi karşılaşma başına 10 şutortalaması ve 5 isabet yakalamaları. 90 dakika bittiğinde, oyunu değerlendirdiğimizde aklımızda bir şey kalmıyor ama tabelada 'Galip' yazıyor. Bunun açıklaması 'Doğru oyun'dur. Önceki teknik adamlar da benzer istatistiklere sahiplerdi ama "Defansif"oynatıyor denilerek, başta kendi taraftarları tarafından eleştiriliyordu. Halbuki Finansal Fair Play ortamında limitli transferler yaptığınız zaman, taraftarın beklentisini karşılayacak kaliteyi de yakalayamıyorsunuz. Pereira ilk geldiğinde de defansif bir hocaydı, Fenerbahçe tek farklı maçlar kazanıyordu. Şimdi de değişen bir şey yok. Belki de 25.5'la en genç yaşortalamasında olan takımınıkurdu ve coşkuyla oynuyor.