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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Kaan ocakta Cenk haziranda

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kaan ocakta Cenk haziranda

Geçtiğimiz yaz alamadığı Kaan Ayhan için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanan Kartal, Cenk Tosun’un da sözleşmesinin bitmesini bekleyecek

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti. Başarılı stoperden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor. Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

TOSUN PAŞA BEDELSİZ GELECEK
Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek. Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek. 30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

SASSUOLO'DA NE YAPTI
Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu. 26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

UEFA: GÜVEN FORMUNU KORUYABİLECEK Mİ?
BEŞİKTAŞ'IN 22 yaşındaki yıldızı Güven Yalçın, performansıyla yeniden dikkat çekmeye başladı. Son 2 maçta 3 kez rakip ağları sarsan Güven'in, Sivas maçında attığı goller büyük beğeni topladı. Yükselişe geçen forvetin bu formu UEFA'nın da gözünden kaçmadı. UEFA'nın Devler Ligi hesabından yapılan paylaşımda; "Güven, 2 maçta 3 gol attı. Golcü formunu koruyacak mı?" ifadeleri kullanıldı.

VODAFONE PARK'IN ZEMİNİ SPORTİNG MAÇINA HAZIR
SEZONUN ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı. Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi.

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Kaan ocakta Cenk haziranda
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