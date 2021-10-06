Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi gün yapılacak?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yeni yasama yılı öncesinde Beştepe'de toplandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili merak edilenleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" TALEBİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIDIK

"Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünuya şile paylaşma imkanı bulduk. Uzunca bir süredir "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı ile dile getirdiğimiz küresel düzendeki değişiklik talebimizi "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek bir adım öteye taşıdık.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor. Dün bizim küresel sistemdeki çarpıklıklara ilişkin itirazlara kayıtsız kalanlar, bugün aynı şeyleri dillendirmeye başladılar. Ülkemizin doğrudan yüzleştiği sorunlarla ilgili tespitlerin çok yakın zamanda karşılık bulacağına inanıyoruz.

SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAYACAĞIZ

Suriye'den Afganistan'a Libya'dan Karabağ'a Afrika'nın birçok yerine kadar sergilediğimiz ilkeli duruşu bu sürece verdiğimiz katkılar olarak değerlendiriyoruz. Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak görenleri sadece seyrettikleri alanlarında sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.

BM'nin yapısal dönüşümü şarttır. İnşallah hepimiz için çok geç olmadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz.

Yeni Türkevi binamız Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan, şimdiden şehrin sembollerinden biri haline geldi. Hem kendi vatandaşlarımıza hem dost ve kardeşlerimize muhteşem hizmetler vereceğimiz bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ONAYLAYACAĞIZ

Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor.

Gereken eylem planını devreye alarak bu konuda önemli bir atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile pekiştiriyoruz.

Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA DA MAĞDURLARIN YANINDA DURACAĞIZ

İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız.

Önceki hafta sonu MÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda iş dünyamızla bir arauy geldik. Geçtiğimiz hafta Şişe Cam'ın yeni fabrikasının açılışını yaptık. Kamu işçilerimizle bir aray geldik. Kırşehir'de Ahi Evran'ın huzurunda esnaf ve sanatkarlarla buluştuk. Mersin'de ziyaretlerde bulunduk.