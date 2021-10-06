Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?

Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi uzunca bir süredir merakla beklenirken öte yandan yeni haftada "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Atv yayın akışı ile tüm bu sorular yanıt bulmuş oldu. Buna göre; Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte tüm detaylar...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun'u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey'in, 'Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.' sözleri ile sona eriyor.
6 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kuruluş Osman tekrar
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