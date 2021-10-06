Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?

Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi uzunca bir süredir merakla beklenirken öte yandan yeni haftada "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Atv yayın akışı ile tüm bu sorular yanıt bulmuş oldu. Buna göre; Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte tüm detaylar...