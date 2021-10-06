Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:12 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:13

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?

Atv ekranlarının reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi, uzunca bir süredir beklenirken milyonlarca kişi Çarşamba gününün gelmesiyle birlikte “Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. Atv yayın akışına göre dizi bugün ekranlarda olacak. Ancak yapımı merakla bekleyen izleyenler detayları araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yok mu? İşte tüm detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi uzunca bir süredir merakla beklenirken öte yandan yeni haftada "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Atv yayın akışı ile tüm bu sorular yanıt bulmuş oldu. Buna göre; Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun'u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey'in, 'Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.' sözleri ile sona eriyor.

6 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kuruluş Osman tekrar

Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammından son dakika: 6 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi, yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha: Artık o ürünleri satamayacaklar
Son dakika haberler: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!
SON DAKİKA | Emeklilikte kritik bilgiler SABAH'ta: Yaş sınırı aranmıyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı! ABD'den akılalmaz Patriot teklifi
Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...
Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
Son dakika: Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Dev plan hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA