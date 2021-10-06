Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Serhat Kılıç dahil oldu. Dizide Kosses karakterine hayat verecek olan isim 1975 Ankara doğumlu olup pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda rol almıştır. Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kuruluş Osman'ın Kosses'i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?