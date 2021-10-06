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Giriş Tarihi: 6.10.2021 11:34 Son Güncelleme: 6.10.2021 11:36

Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman yeni sezonu ile 6 Ekim 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosuna pek çok isim dahil olurken Serhat Kılıç da Kosses karakterini canlandıracak. Son zamanlarda Maraşlı dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Serhat Kılıç dahil oldu. Dizide Kosses karakterine hayat verecek olan isim 1975 Ankara doğumlu olup pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda rol almıştır. Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kuruluş Osman'ın Kosses'i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Rol aldığı dizilerde başarısından söz ettiren Serhat Kılıç, son zamanlarda 'Maraşlı' dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline gelmişti.

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.

Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Mavzer - 2020 (Veysi)

Topal Şükran'ın Maceraları - 2019 (Selim)

Çember: Ateş Üstünde - 2019 (Adem Yılmaz)

Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 (Robinson)

Veda : Zülfü Livaneli - 2010 (Salih Bozok)

Nokta : Derviş Zaim - 2008 (Selim)

Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 (İmam Hamdi)

Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 (Polis)

ROL ALDIĞI DİZİLER

Maraşlı (Necati Türel)

Şeref Bey (Nejat)

Öğretmen (Taner Aslan)

Söz (Çolak)

Çember (Adem Komiser)

Seksenler (Ergun Plak)

Ezel (Selim Uğurlu)

Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)

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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?
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