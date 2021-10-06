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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:34

Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli?

Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen dizi 6 Ekim 2021 tarihinde başlıyor olacak. Dizinin oyuncu kadrosuna ise pek çok isim dahil oldu. Bu isimlerden bir tanesi de Şeyma Korkmaz olup Mari karakterine hayat verecek. Peki; Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli?

Pek çok dizi ve filmde rol alan Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman yeni sezonda ekranlarda olacak. Mari karakteri ile diziye dahil olan isim Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kossesi'i canlandıracak. Peki; Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatına dair bilgiler.

KURULUŞ OSMAN MARİ KİMDİR?

Mari Kosses, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

DİZİLERİ

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride) 2012-2018

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli?
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