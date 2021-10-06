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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:25 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:26

KYK burs başvurusu ne zaman, e devlet ekranı açıldı mı? 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu ne zaman, e devlet ekranı açıldı mı? 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs başvuru tarihleri son dakika açıklanacak. KYK başvuruları e devlet ekranından alınacak olup binlerce öğrenci bu imkandan yararlanacak. Öğrenciler için kaçınılmaz fırsat olan KYK devlet bursu geri ödemesiz; KYK öğrenim kredisi ise geri ödemeli veriyor. Geçen sene ekim ayın içinde başlayan KYK burs başvuruların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, e devlet ekranı açıldı mı? 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte KYK burs kredi başvuruları son durum

KYK burs başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekim ayı içerisinde KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor. Yurt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek. KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, e devlet ekranı açıldı mı? 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KYK BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu ne zaman, e devlet ekranı açıldı mı? 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
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