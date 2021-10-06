TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışa göre her yıl yeniden hesaplanan KYK burs ücreti, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de merak edilenler arasında yer alıyor. Burs alacak olan öğrenciler, 2021-2022 geri ödemesiz ve geri ödemeli KYK burs ücreti kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıt bulan "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde.
2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?