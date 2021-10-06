KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yaptığı yurt başvurusu sonrasında asil listede kalan boş kontenjanlar ile ilgili olarak yedek listede bulunan öğrenciler tarafından KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak istenerek "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden bilgi araştırması yapılmaya devam ediliyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;