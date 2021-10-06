KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yaptığı yurt başvurusu sonrasında asil listede kalan boş kontenjanlar ile ilgili olarak yedek listede bulunan öğrenciler tarafından KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak istenerek "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden bilgi araştırması yapılmaya devam ediliyor.
2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, bu haftanın ilk yerleştirmesi bugün gerçekleştiriliyor.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.