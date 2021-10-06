Nuri Şahin formayla yönetecek

Antalyaspor, oyuncusu Nuri Şahin’i Futbol Sorumlusu olarak görevlendirdi. 33 yaşındaki tecrübeli isim, futbolcu statüsünde teknik adamlık yapacak
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, bir sürprize imza attı. Kırmızı-beyazlılarda futbolculuk kariyerini sürdüren ve kaptanlık yapan Nuri Şahin'in, Futbol Sorumlusu olarak görevlendirildiği açıklandı. 5 yıllık anlaşma yapılan 33 yaşındaki isim, dün yeni işine başladı ve oyuncularla toplantı gerçekleştirip, idman yaptırdı. Antrenörlük lisansı olmayan Şahin, futbolculuğa devam etmesi halinde hem oynayıp hem taktik verecek. Aksi durumda ise lisans alana kadar oyuncu statüsünde yer aldığı için kulübeden takımı yönetecek. Öte yandan İrfan Buz'u gönderen Yeni Malatyaspor, Çağdaş Atan ile el sıkıştı.