Son dakika haberler... Artan koronavirüs vaka sayısı ile beraber okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimde kararlılık ve devam vurgusu yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili iddialara ve okullar kapanacak mı konusuna son noktayı koydu.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, günlerdir merak konusu olan okullar kapanacak mı sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, Eylül ayının başından itibaren 71 bin okulun açık olduğunu belirtirken sadece 2 okulda karantina uygulamasına gidildiğini söyledi.

Erdoğan, açıklamasının devamında okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin şunları söyledi: