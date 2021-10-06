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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:20

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM mülakat sonuçları son dakika açıklanacak. 8-21 Aralık 2020 tarihlerinde başvurular alınırken gözler sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklanınca adaylar www.pa.edu.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

POMEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 27. Dönem POMEM sözlü mülakatlarına ilişkin sonuçların yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacağı POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında bulunuyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama yapılacak.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
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