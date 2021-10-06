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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Rakibimiz yok!

UĞUR ÇEM
Rakibimiz yok!

Avrupa’nın en iyi 10 ligi baz alındığında hoca değişikliği konusunda Süper Lig zirveyi kapattı

Süper Lig'de geçen sezon (32) olduğu gibi bu sezon da teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor. Görevinin başında kalıcı olmak isteyen hocalar, her kötü sonucun ardından hedef tahtasına koyuluyor. Daha 8. haftası geride kalan 20 takımlı Süper Lig'de 9 teknik adamla yollar ayrıldı. Son birkaç günde Başakşehir, Y.Malatyaspor ve Antalyaspor başta olmak üzere; Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demir, Göztepe, Alanyaspor ve Ç.Rizespor değişikliğe gitti.

EN YAKIN TAKİPÇİ RUSYA
Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında bu sezon teknik direktör değişikliğinde Süper Lig (9) zirvede yer aldı. En yakın takipçimiz Rusya Premier Ligi (4) olurken, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Belçika Jupiler Pro Lig'de de 2'şer hoca gitti. İngiltere Premier Lig'de ise tek değişiklik yaşandı. Portekiz Liga Nos, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da ise hocalar değişmedi.


BİR GÖRÜŞ: BÜLENT TİMURLENK
Hocaların şikâyeti yok!
8 haftada koltuğunu kaybeden 9 teknik adamdan kaç tanesi bu sezon bir ya da birden fazla takımı çalıştıracak? Soru budur, cevabı da geçmiş sezonlarda saklı. 'Bir teknik direktör sezonda bir takım çalıştırabilir. Bir kulüp ise iki teknik adamdan daha fazlasıyla çalışamaz' kuralını getirmediğiniz sürece dün başarısız oldu diye ayrılanlar, ertesi gün bir başka kulüpte beyaz sayfa açmaya devam ederler. Teknik adamların bundan bir şikâyeti olduğunu düşünmüyorum. 10-15 hoca yıllardır bu düzenin içinde servetlerine servet katıyorlar.

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