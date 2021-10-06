Rebiülevvel ayı saati ve tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu ay içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir. Peki; Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
REBİÜLEVVEL AYI HAKKINDA
Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.