Rebiülevvel ayı saati ve tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu ay içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir. Peki; Rebiülevvel ayı ne zaman? 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?