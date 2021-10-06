Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)
Giriş Tarihi: 6.10.2021 19:51 Son Güncelleme: 6.10.2021 19:51

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 6 Ekim

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni haftanın ilk Şans Topu çekilişi birazdan gerçekleştirilecek. Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Şans Topu'nda 5+1 numarayı bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için dakikalar kaldı. Talihli adayları beklenen büyük ikramiyenin 983 bin lira olduğu çekilişte 5+1 rakamlarını doğru tahmin etmeye çalışacaklar. Peki, Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Ekim Şans Topu sonuçları: 18 - 1 - 12 - 23 - 20 - 12

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)
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