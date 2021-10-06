Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için dakikalar kaldı. Talihli adayları beklenen büyük ikramiyenin 983 bin lira olduğu çekilişte 5+1 rakamlarını doğru tahmin etmeye çalışacaklar. Peki, Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (6 Ekim)
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Ekim Şans Topu sonuçları: 18 - 1 - 12 - 23 - 20 - 12
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.