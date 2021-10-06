Sigaraya zammı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün ürünü kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Philip Morris markalara yapılan artışın ardından gelen bilgiye göre, BAT ve JTİ markalarına da zam geldi. Halihazırda tütün ürünü kullanan vatandaşlar, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya yeni zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç tl sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 6 Ekim 2021 güncel sigara fiyatları;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Önceki gün Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, bugün de JTİ ve BAT marka sigaralara zam geldi. Güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı.

İşte 2021 güncel sigara fiyatları tam liste;