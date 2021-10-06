Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Kaan Ayhan ve Cenk Tosun açıklaması! "Ocak ayında..."

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlıların transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferlerine açıklık getirdi.
Ahmet Nur Çebi'nin Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'un transferleriyle ilgili açıklaması şu şekilde;
KAAN AYHAN VE CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?
"Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık.
Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız.Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması! "Algının ta kendisi..."
Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz.
VIDA, LARIN VE OĞUZHAN
Ocak ayına gelmeden Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz. Larin konusundaki bilgiler doğru. Ücretiyle ilgili konuşuyoruz, bana göre istedikleri yüksek. Kabul ettiği takdirde el ele, kol kola devam edeceğiz. Olmuyorsa yolu açık olsun, Dorukhan'da olduğu gibi.
Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz."