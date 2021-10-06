Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Kaan Ayhan ve Cenk Tosun açıklaması! "Ocak ayında..."

Ahmet Nur Çebi'nin Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'un transferleriyle ilgili açıklaması şu şekilde;

KAAN AYHAN VE CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

"Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık.