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Giriş Tarihi: 6.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 6.10.2021 11:58

Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu çıldırtacak sözler! "Bu bile canımı acıtıyor"

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Son dakika haberi... 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da rüya gibi bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker, Ronaldo'nun Messi ile kıyaslanmasıyla ilgili konuştu ve Portekizli süper yıldızı çok kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Manchester United'da geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de gündemden düşmüyor. İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker, Ronaldo'nun Messi ile kıyaslanmasıyla ilgili konuştu ve Portekizli süper yıldızı çok kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Dünya futbolunda son 15 yıldır zirveyi paylaşan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet bitmek bilmiyor...

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdıran bu iki oyuncu için hala en iyisinin kim olduğu konusunda büyük bir tartışma var.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da harikalar yaratmaya devam ediyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Portekizli süper yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 6 maçta 4 gol atarak formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Lionel Messi ise 21 yıl sonra Barcelona'da ayrılarak gittiği PSG'de ilk 4 maçı golsüz geçmesine rağmen takıma alışmaya başladı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

GARY LINEKER'DEN RONALDO'YU ÇILDIRTACAK SÖZLER

Arjantinli süper yetenek Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Ronaldo - Messi kıyaslamasıyla ilgili konuşan İngilizler'in efsane oyuncusu Gary Lineker, Portekizli yıldızı çok kızdıracak ifadeler kullandı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

"MESSI İLE MARADONA BAŞKA BİR SPOR YAPIYOR"

Marca'ya konuşan Gary Lineker, "Lionel Messi ile Maradona başka bir spor oynuyorlar. Onlar iki Arjantinli. İngiliz olmama rağmen onları seviyorum.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Bunun cevabı çok basit. Çünkü futbola verdiklerini kimse onlara vermemiştir. Messi ve Maradona biz ölümlülerin hayal bile edemeyeceği şeyler yaptılar.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

"EL FENOMENO VE CRISTIANO MUAZZAM GOLCÜLER"

Örneğin iki Ronaldo (Nazario ve Cristiano) da harika oyuncular ancak ben onları daha çok muazzam golcüler olarak görüyorum.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Diego ve Leo, her maçta ne benim ne de hiç kimsenin tüm kariyeri boyunca yapmadığı iki veya üç şeyi yaptılar ve yapıyorlar. Yaptıkları kesinlikle başka bir spor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Maradona ile pek çok kez karşılaştım. Egolu bir kişiliği vardı. Messi daha utangaç ama sahada hiç bu kadar harika iki yıldız görmemiştim.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

"CRISTIANO RONALDO'YU MESSI VE MARADONA İLE KIYASLAMAK CANIMI ACITIYOR"

Bazen Messi'nin Cristiano'dan daha fazlası olduğunu söylediğimde insanlar bana aşık oluyor ya da tepki gösteriyorlar.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Ronaldo'yu da seviyorum. Ona çok saygı duyuyorum. O da bir dev ama Messi'nin yaptıklarından sonra bence kimin daha iyi olduğu konusunda bir kıyaslama yok.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu çıldırtacak sözler! Canımı acıtıyor

Ronaldo, Messi ve Maradona seviyesinde bir oyuncu değil. Onları kıyaslamak bile canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı.

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