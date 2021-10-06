Son dakika haberi... Manchester United'da geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de gündemden düşmüyor. İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker, Ronaldo'nun Messi ile kıyaslanmasıyla ilgili konuştu ve Portekizli süper yıldızı çok kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Dünya futbolunda son 15 yıldır zirveyi paylaşan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet bitmek bilmiyor...
Futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdıran bu iki oyuncu için hala en iyisinin kim olduğu konusunda büyük bir tartışma var.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da harikalar yaratmaya devam ediyor.
Portekizli süper yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 6 maçta 4 gol atarak formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
Lionel Messi ise 21 yıl sonra Barcelona'da ayrılarak gittiği PSG'de ilk 4 maçı golsüz geçmesine rağmen takıma alışmaya başladı.
GARY LINEKER'DEN RONALDO'YU ÇILDIRTACAK SÖZLER
Arjantinli süper yetenek Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı.
Ronaldo - Messi kıyaslamasıyla ilgili konuşan İngilizler'in efsane oyuncusu Gary Lineker, Portekizli yıldızı çok kızdıracak ifadeler kullandı.
"MESSI İLE MARADONA BAŞKA BİR SPOR YAPIYOR"
Marca'ya konuşan Gary Lineker, "Lionel Messi ile Maradona başka bir spor oynuyorlar. Onlar iki Arjantinli. İngiliz olmama rağmen onları seviyorum.
Bunun cevabı çok basit. Çünkü futbola verdiklerini kimse onlara vermemiştir. Messi ve Maradona biz ölümlülerin hayal bile edemeyeceği şeyler yaptılar.
"EL FENOMENO VE CRISTIANO MUAZZAM GOLCÜLER"
Örneğin iki Ronaldo (Nazario ve Cristiano) da harika oyuncular ancak ben onları daha çok muazzam golcüler olarak görüyorum.
Diego ve Leo, her maçta ne benim ne de hiç kimsenin tüm kariyeri boyunca yapmadığı iki veya üç şeyi yaptılar ve yapıyorlar. Yaptıkları kesinlikle başka bir spor.
Maradona ile pek çok kez karşılaştım. Egolu bir kişiliği vardı. Messi daha utangaç ama sahada hiç bu kadar harika iki yıldız görmemiştim.
"CRISTIANO RONALDO'YU MESSI VE MARADONA İLE KIYASLAMAK CANIMI ACITIYOR"
Bazen Messi'nin Cristiano'dan daha fazlası olduğunu söylediğimde insanlar bana aşık oluyor ya da tepki gösteriyorlar.
Ronaldo'yu da seviyorum. Ona çok saygı duyuyorum. O da bir dev ama Messi'nin yaptıklarından sonra bence kimin daha iyi olduğu konusunda bir kıyaslama yok.
Ronaldo, Messi ve Maradona seviyesinde bir oyuncu değil. Onları kıyaslamak bile canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı.