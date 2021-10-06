Son dakika! Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na çağrı! "Kendisini takımda görmek isteriz"

"DÜNYA KUPASI ŞANSIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

Norveç maçına de değinen Hamit Altıntop, "Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir. Futbolda her şey olur. Bizim burada ilk günden itibaren gösterdiğimiz olay, biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkımızı... Her gün iki futbolcumuz basınla iletişime geçiyor. Özellikle A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil. Örnek olması, mütevazi olması, insanımıza ümit vermesi... Bu unsurlar da bizim çok önemli ama skorun da öneminin farkındayız. Kazanmak için oynayacağız. Cuma günü de daha iyi bir futbolu yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.