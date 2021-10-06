Son dakika! Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na çağrı! "Kendisini takımda görmek isteriz"

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli futbol takımımız, cuma günü Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarından yoksun olan Norveç'i Kadıköy'de konuk edecek. İlk maçı Türkiye deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
Türkiye ile ilk sınavına çıkacak olan Stefan Kuntz, geçtiğimiz günlerde aday kadroyu açıklamış ve yeni isimleri takıma davet etmişti. Aday kadronun açıklanmasından sonra Ferdi Kadıoğlu'nun da ismi gündeme gelmeye başladı.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli takımlardan sorumlu yönetici olan Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"KENDİSİ FUTBOLUN HER ALANINDA GÖREV YAPTI"
"Stefan Kuntz'un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamıyorum." diyen Altıntop, "Araştırmalarda maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2'sini kazanmak... Hocalarımız bilir genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması... Diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın." dedi.
"DÜNYA KUPASI ŞANSIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"
Norveç maçına de değinen Hamit Altıntop, "Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir. Futbolda her şey olur. Bizim burada ilk günden itibaren gösterdiğimiz olay, biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkımızı... Her gün iki futbolcumuz basınla iletişime geçiyor. Özellikle A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil. Örnek olması, mütevazi olması, insanımıza ümit vermesi... Bu unsurlar da bizim çok önemli ama skorun da öneminin farkındayız. Kazanmak için oynayacağız. Cuma günü de daha iyi bir futbolu yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BURASI KULÜP DEĞİL! BAYRAK, MİLLİ TAKIM SEÇİLMEZ"
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe 'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz...
"BURADA KENDİSİ KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur.
"BURASI KULÜP DEĞİL..."
Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız." dedi.