Son dakika Fenerbahçe haberleri... İlk 8 haftada 6 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Bu yaz Crespo, Berisha, Meyer, Diego Rossi, Kim Min-Jae, Burak Kapacak gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe Ocak ayı için de çalışmalarına şimdiden başladı.
Fenerbahçe yönetimi Ocak ayı transfer operasyonu için şimdiden gaza bastı. Sarı lacivertliler devre arasında ofansif kanat oyuncu hamlesi yapacak.
Fenerbahçe bir yıldız ismin daha peşine düştü! Geçen sezon Diego Perotti'nin performansına sevinen taraftar, yıldız oyuncunun sakatlanması sonrası üzüntü yaşamıştı.
Perotti'den sonra ofansif bir kanat oyuncusu almayan sarı lacivertliler oyun kurma konusunda başarılı olan Belçikalı yıldızın peşine düştü.
SON DAKİKA: ADNAN JANUZAJ BEDAVAYA GELEBİLİR!
Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Takvim'in haberine göre Adnan Januzaj ile Avrupa'nın birçok kulübü ilgileniyor. Kosova asıllı Belçikalı yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.
FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY DA İSTİYOR!
Türkiye'den sadece Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın da Adnan Januzaj'ı transfer etmek istediği de iddialar arasında. Kerem Aktürkoğlu ve Morutan kanatlarına takviye yapmak isteyen Galatasaray da Adnan Januzaj'ı listeye ekledi.
Manchester United altyapısında yetişen Adnan Januzaj, hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor.
Kosova asıllı olan 1995 doğumlu yıldız, futbol piyasasında parladığı zaman büyük sükse yapmıştı. Belçika milli takımıyla 13 maça çıkan Adnan Januzaj, bir kez gol sevinci yaşadı.
Bir dönem kiralık olarak Borussia Dortmund forması da giyen Januzaj, Premier Lig'de Sunderland takımında da oynamıştı.
La Liga'da 107 maçta 12 gol atıp 15 asist yapan Adnan Januzaj, Premier Lig'de ise 75 maçta 5 gol attı.
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Valencia hem de bazı Serie A ekipleri Belçikalı oyuncunun transferi için pusuda bekliyor.