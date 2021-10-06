Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...
Giriş Tarihi: 6.10.2021 08:49 Son Güncelleme: 6.10.2021 08:55

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalara başladı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, takımı hücuma çıkaracak bir ofansif kanat oyuncusu talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi de bu doğrultuda eski Manchester United yıldızı için hamle yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İlk 8 haftada 6 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Bu yaz Crespo, Berisha, Meyer, Diego Rossi, Kim Min-Jae, Burak Kapacak gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe Ocak ayı için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

SON DAKİKA: ESKİ MANCHESTER UNİTED YILDIZI İÇİN BASTIRACAKLAR!

Fenerbahçe yönetimi Ocak ayı transfer operasyonu için şimdiden gaza bastı. Sarı lacivertliler devre arasında ofansif kanat oyuncu hamlesi yapacak.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Fenerbahçe bir yıldız ismin daha peşine düştü! Geçen sezon Diego Perotti'nin performansına sevinen taraftar, yıldız oyuncunun sakatlanması sonrası üzüntü yaşamıştı.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Perotti'den sonra ofansif bir kanat oyuncusu almayan sarı lacivertliler oyun kurma konusunda başarılı olan Belçikalı yıldızın peşine düştü.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

SON DAKİKA: ADNAN JANUZAJ BEDAVAYA GELEBİLİR!

Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Takvim'in haberine göre Adnan Januzaj ile Avrupa'nın birçok kulübü ilgileniyor. Kosova asıllı Belçikalı yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY DA İSTİYOR!

Türkiye'den sadece Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın da Adnan Januzaj'ı transfer etmek istediği de iddialar arasında. Kerem Aktürkoğlu ve Morutan kanatlarına takviye yapmak isteyen Galatasaray da Adnan Januzaj'ı listeye ekledi.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Manchester United altyapısında yetişen Adnan Januzaj, hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Kosova asıllı olan 1995 doğumlu yıldız, futbol piyasasında parladığı zaman büyük sükse yapmıştı. Belçika milli takımıyla 13 maça çıkan Adnan Januzaj, bir kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Bir dönem kiralık olarak Borussia Dortmund forması da giyen Januzaj, Premier Lig'de Sunderland takımında da oynamıştı.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

La Liga'da 107 maçta 12 gol atıp 15 asist yapan Adnan Januzaj, Premier Lig'de ise 75 maçta 5 gol attı.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Real Sociedad takımında forma giyen Adnan Januzaj'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Valencia hem de bazı Serie A ekipleri Belçikalı oyuncunun transferi için pusuda bekliyor.

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Son dakika: Ocak ayında transfer savaşı var! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray çok istiyor...
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