Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalara başladı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, takımı hücuma çıkaracak bir ofansif kanat oyuncusu talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi de bu doğrultuda eski Manchester United yıldızı için hamle yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İlk 8 haftada 6 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Bu yaz Crespo, Berisha, Meyer, Diego Rossi, Kim Min-Jae, Burak Kapacak gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe Ocak ayı için de çalışmalarına şimdiden başladı.