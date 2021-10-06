Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi gibi sorular milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda okulların açık kalması ile ilgili kararlı olduklarını belirtmişlerdi. Konuya ilişkin son açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer okullar kapanacak mı sorusu ile ilgili yaptığı açıklamada son noktayı koydu.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velileri ve öğrencilerin merak ettiği "Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, vakaların artması durumunda planlarının hazır olduğunu belirtirken okullar Ekim ayında kapanacak mı konusuna ilişkin şunları söyledi: