Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi belli oldu!

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tercihleri ile ön başvurular için son tarihe az bir zaman kaldı. Yayınlanan takvim bilgilerine göre; başvuruların ardından mülakat yerlerinin ataması için süreç devam edecek. Bu kapsamda, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi bilgileri.