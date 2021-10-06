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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:02

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi belli oldu!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi belli oldu!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan; atama takvimi de belli olurken 15 bin öğretmen atama mülakatlarına ise kısa bir süre kaldı. Peki; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi/mülakat yerleri hakkında son bilgiler.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tercihleri ile ön başvurular için son tarihe az bir zaman kaldı. Yayınlanan takvim bilgilerine göre; başvuruların ardından mülakat yerlerinin ataması için süreç devam edecek. Bu kapsamda, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi bilgileri.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra başvuru gerçekleştiren adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU VE MÜLAKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 takvimde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/atama takvimi belli oldu!
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