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Giriş Tarihi: 6.10.2021 12:01

Stefan Kuntz'un ilk maçına tanıdık hakem! Türkiye - Norveç maçı öncesi...

Stefan Kuntz’un ilk maçına tanıdık hakem! Türkiye - Norveç maçı öncesi...

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda büyük önem taşıyan karşılaşmada Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi de belli oldu. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. 46 yaşındaki hakem daha önce de temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını yönetmişti.

Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçına çıkacak millilerimizin Norveç karşılaşmasında yeni bir çehreyle sahaya çıkması bekleniyor. Türkiye - Norveç arasındaki maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Cuma akşamı 21:45'te başlayacak maçın VAR hakemi de Marco Fritz oldu.

TFF'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

'A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.'

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Stefan Kuntz'un ilk maçına tanıdık hakem! Türkiye - Norveç maçı öncesi...
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