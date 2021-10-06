TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak…

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

ÇEKİLİŞ HAKKINDA BİLGİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.