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Giriş Tarihi: 6.10.2021 16:10

Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? Turgut Alp tarihte var mı, mezarı nerede?

Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? Turgut Alp tarihte var mı, mezarı nerede?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Dizinin yeni karakterleri arasında Turgut Alp de bulunuyor. Bu noktada, Turgut Alp kimdir, tarihte var mı sorularının yanıtları merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'da Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'i bu sefer Rüzgar Aksoy canlandıracak. Peki, Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? Turgut Alp tarihte var mı ve mezarı nerede? İşte, Turgut Alp'in hayatı hakkında bilgiler

Kuruluş Osman, yeni sezonu ile ATV'de bu akşam başlıyor. Sevilen dizinin yeni sezon oyuncuları arasında Rüzgar Aksoy da yer alıyor. Aksoy, Diriliş Ertuğrul'dan da hatırlanan Turgut Alp karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü sorularının yanıtları merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Turgut Alp baltası ile akıllara kazınmıştı.

TURGUT ALP KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Peki, Turgut Alp'in mezarı nerede? İşte, Turgut Alp'in hayatı hakkında diğer bilgiler

TURGUT ALP'IN HAYATI

Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı.

İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Yaklaşık 125 yaşında öldü.

TURGUT ALP MEZARI NEREDE?

Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

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Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? Turgut Alp tarihte var mı, mezarı nerede?
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