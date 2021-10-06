BAŞKAN ERDOĞAN, 2021-2022 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ'NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

KAPANMA AÇIKLAMASI

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

207 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

Hükümete geldiğimiz andan itibaren üzerine kararlıkla gittiğimiz alanlardan bir tanesi, yükseköğretim kurumları olmuştur. 76 olan yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye yükselttik. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesi olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Üniversite öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8,4 milyona yükseldi. Gençlerimizin yüzde 44'ü yükseköğrenime ulaşabiliyor.

Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Halbuki bu üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve kurumlaşmaktadır. Tıpkı daha önceki dönemlerde kurulan üniversiteler gibi zamanla arzu ettiğiniz seviyelere çıkacaklardır. Yeni üniversitelerimizden bazılarının şimdiden sergiledikleri başarıları yakından takip ediyoruz.

TEKNOFEST'te ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin kendilerine fırsat verildiğinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Anadolu'daki evlatlarımızın önünü tekrar kesmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tam tersine tüm gençlerimizin yapacağı her çalışmaya destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Son dönemde yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık.

15 ÜNİVERSİTEMİZ BÖLGESEL KALKINMA ÜNİVERSİTESİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR

11 asıl ve 5 aday üniversitemiz araştırma üniversitesi, 15 üniversitemiz bölgesel kalkınma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Tematik ve mesleki ağırlıklı üniversitelerle ilgili de çalışmalar yürütülmektedir. Buna rağmen doktoralı insan kaynağımızın halen hedeflerimizin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ekonomiye daha çok katkı yapmamız için de doktora mezunu sayısını da artırmamız gerekiyor. Özel müfredatla ve özel hocalarla üstün nitelikli bilim insanları yetiştirmek için öğrencilerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin sosyal ve beşeri yönlerini güçlendirmelerine katkı sunuyoruz. Bu yıl taban puanları düşürerek daha fazla sayıda gencimizin üniversite programlarına yerleşmelerini sağladık. Son yıllarda atılan bir diğer önemli adım geleceğin meslekleri projesiyle, ön lisans, lisans programlarının yükseköğretim sistemine kazandırılmasıdır.

Staj programının ocak ayında başlayacak 2022 başvurularına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Vakıf üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemelere giderek sorunların çözümü konusunda adımlar attık.

Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez.

Parklarda bankların üzerinde yatanlar, bunlar Gezi'de olduğu gibi terör estiren teröristlerdir.

Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada; yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte vakaların nasıl seyredeceğine ilişkin gelen soruya yanıt veren Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını ve bu durumun vaka sayılarına bir etkisinin olacağını söyledi.

Okulların açık olmasının 0-17 yaş aralığında görülen vaka sayılarına etki ettiğinin altını çizen Koca " Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. " dedi.

Üniversitelerin açık kalmasını düşündüklerini ifade eden Koca, tedirgin olacak bir durum olmadığını vurguladı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak, ikili eğitim, hafta sonu eğitim gibi alternatiflerin denenmesi ve her haliyle okulların açık olmasını düşündüklerini kaydeden Koca " Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.