Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 6 Ekim 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ekim 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Ekim 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "TERAZİ BURCUNDA YENİAY" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
TERAZİ BURCUNDA YENİAY
Bugün öncü burçta meydana Yeniay, hedeflere bağlanmak ve yeni bir mevsimi karşılamak için alışkanlıkları hepimize revize ettirecek.
Yeniden kurmak, ulaşmak, yerleştirmek, bağlanmak için etkili bir dönemi işaret eden Terazi Yeniay'ı İlkelerden ve ihtiyaçlardan ödün vermeden yaşayanları desteklemeye geliyor. Uzlaşmacı yönüyle de müzakereye açık bir süreçte olduğumuzu hatırlatacak bizlere… Venüs'ün yöneticisinde meydana gelen Yeniay ilişkileri dengelemek, ortaklıkları oluşturmak, rakipleri fark etmek ve takım ruhu ile hareket etmeye öncelik verecek. Tuttuğunu koparan, azimli, savaşçı ve girişimci bir etkiye sahip olacak. Aynı zamanda,
Gibi kavramları daha güçlü bir biçimde hissedeceğiz.
Yeniay Ne Anlatacak?
Bu güçlü motivasyon kaynağını öncü burçtan alacak gökyüzü, Ekim ayının hemen başından itibaren yaşamlarda ön görülen değişikleri hızlandırabilir. ''Şansı zorlamak'' sözü bu günlerde sık sık akıllardan geçecek. Terazi sinerjisiyle hayatınızda önemli değişiklikler yapma şansınız olacak. Adalet savunucusu olan hava grubunun öncüsü 2021'in bu dönemine kadar olan süreci 'dersler ve ödevler' niteliğinde inceleyecek. İnsanlık biraz da olsa barışçıl, düzen kuran, ortaklık gerektiren bir dünyanın mümkün olabileceğine inanacak.
Yeniay'ın zıtları sentezlemek gibi bir akışkanlığı vardır. Dolayısıyla; uyumsuz, kavgalı, çatışmalı iç ve dış siyasette popüler isimleri farklı noktalardan yakalayabilir. İnsanı değerler ile adil olmak birebir işleyecek. Ayrıca Yeniay,
Yeniay Arayışlara Çare Oluyor.
Mevsim döner ve eski düzenin içine farklılıklar koyma ihtiyacı oluşur. Ekim başlarken Yeniay'ın hava elementinin öncü burcunda olması iş, görüşme, sözleşme, ortaklıklar, evlilikler ve ilişkiler adına güç ve uyum getirmesi söz konusu… Başka ne gibi arayışlara çare olur derseniz;
Koç: İkili ilişkilerinin ön planda olduğu bir gündesin. Karşıt burcunda bugün meydana gelecek olan Yeniay, duygusal hayatınla ilgili konuları öne çıkarabilir.
Boğa: Gündelik ve kariyer hayatın bugün ön planda. Öncü burçta öğlen saatlerinde meydana gelecek olan Yeniay, kariyer konularını yakından ilgilendirecek.
İkizler: Son günlerde yaşadığın iletişimle ilgili sıkıntıları geride bırakıyorsun. Hava burcunda gerçekleşecek Yeniay, eski neşene kavuşmanı sağlayacak.
Yengeç: Güne alacağın haberlerle erken başlamak durumunda kalabilirsin. Bugün öncü burçta Yeniay meydana gelecek. Miras konuları yeniden gündeme gelebilir.
Aslan: İş arkadaşlarınla aranızda birtakım anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Durumu toparlamak için doğru iletişimi kurmaya çalışacaksın.
Başak: Kariyerin ile ilgili gelişmeler gündeminde. Her ne kadar çalışan bir Başak burcu olsan da karşına gelecek teklifler kafanı karıştırabilir.
Terazi: Detaylar üzerine yoğunlaşacak ve işlerindeki aksaklıkları düzene koymak isteyeceksin. Bugün burcunda Yeniay meydana gelecek. Rahatsız olduğun konuları dile getireceksin.
Akrep: Çalışan bir Akrep burcuysan, yoğun tempon dikkat dağınıklığına yol açabilir. Bugün hava burcunda Yeniay meydana gelirken, planların bu durumdan olumsuz etkilenebilir.
Yay: Dağınıklığını planlamaya başlıyorsun. Bu süreçte çevrenle olan iletişimin kuvvetlenecek. Bugün hava burcunda Yeniay gerçekleşirken, gökyüzü seni mercek atına alacak.
Oğlak: Kurduğun hayallerin peşinden gidiyorsun. Yer altı gezegeni Plüton, burcunda yavaşlıyor. Uzun süredir haber beklediğin konular hakkında gelişmeler olabilir.
Kova: Hava burcunda gerçekleşecek Yeniay, hayatında değişim ve dönüşümü de beraberinde getirecek. Çalışmayan bir Kova burcuysan, bu süreçte iş teklifleri kapını çalabilir.
Balık: Hava burcunda meydana gelecek Yeniay, maddi konuları gündemine taşıyacak. Gerçekleştirmen gereken ödeme işlemleri, beklediğinden uzun sürebilir.