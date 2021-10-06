Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 6 Ekim 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ekim 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Ekim 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "TERAZİ BURCUNDA YENİAY" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Bugün öncü burçta meydana Yeniay, hedeflere bağlanmak ve yeni bir mevsimi karşılamak için alışkanlıkları hepimize revize ettirecek.

Yeniden kurmak, ulaşmak, yerleştirmek, bağlanmak için etkili bir dönemi işaret eden Terazi Yeniay'ı İlkelerden ve ihtiyaçlardan ödün vermeden yaşayanları desteklemeye geliyor. Uzlaşmacı yönüyle de müzakereye açık bir süreçte olduğumuzu hatırlatacak bizlere… Venüs'ün yöneticisinde meydana gelen Yeniay ilişkileri dengelemek, ortaklıkları oluşturmak, rakipleri fark etmek ve takım ruhu ile hareket etmeye öncelik verecek. Tuttuğunu koparan, azimli, savaşçı ve girişimci bir etkiye sahip olacak. Aynı zamanda,

Zarafet

Adalet

Yeni düzen, oluşum

Gibi kavramları daha güçlü bir biçimde hissedeceğiz.

Yeniay Ne Anlatacak?

Bu güçlü motivasyon kaynağını öncü burçtan alacak gökyüzü, Ekim ayının hemen başından itibaren yaşamlarda ön görülen değişikleri hızlandırabilir. ''Şansı zorlamak'' sözü bu günlerde sık sık akıllardan geçecek. Terazi sinerjisiyle hayatınızda önemli değişiklikler yapma şansınız olacak. Adalet savunucusu olan hava grubunun öncüsü 2021'in bu dönemine kadar olan süreci 'dersler ve ödevler' niteliğinde inceleyecek. İnsanlık biraz da olsa barışçıl, düzen kuran, ortaklık gerektiren bir dünyanın mümkün olabileceğine inanacak.