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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:01 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:02

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? YÖK’ten YKS 2.ek tercihler için açıklama! ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? YÖK’ten YKS 2.ek tercihler için açıklama! ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ek tercihlerin ilki için sonuçlar geçtiğimiz haftalarda erişime açılmıştı. Bu sene iki defa alınacak olan ek tercihler nedeniyle ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler YKS 2.ek tercihlere çevrildi. Bu kapsamda; “YKS 2.ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?” sorularına yanıt aranırken YÖK’ten YKS 2.ek tercihlerle ilgili açıklama geldi.

Üniversite sınavına giren adaylar YKS 2.ek tercihlerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Bu kapsamda; "YKS 2.ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" sorularına yanıt aranırken yapılan resmi açıklamaya göre; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." ifadelerine yer verildi. İşte YKS 2.ek tercihlerle ilgili son bilgiler.

YKS 2.EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2.ek tercihlerin tarihi henüz belli olmadı. YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona erecek. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra YKS 2.ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

YÖK tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. ek tercih sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? YÖK’ten YKS 2.ek tercihler için açıklama! ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
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