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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:14

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, var mı? 2021 YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, üniversitelerin boş kalan kontenjanları açıklandı mı?

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, var mı? 2021 YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, üniversitelerin boş kalan kontenjanları açıklandı mı?

Üniversitelerde ikinci yerleştirmelerin sona ermesinin ardından halen herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS 3. Ek ercih başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. Gözler bu noktada ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına ilişkin olarak yapılacak yerleştirmelerle ilgili olarak “2021 YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ek yerleştirmelerde baraj puanı 140’a düşürülmüştü. Peki, YKS 3. Tercih ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

YKS 3. Tercihler için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar üniversitelerin açıkladığı boş kontenjanlara yerleşmek üzere başvurularını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen açıklamaya göre yapacak. Buna göre; "YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte YKS 3. Ek tercih tarihleri ve tüm detaylar...

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

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YKS 3. ek tercih yapılacak mı, var mı? 2021 YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, üniversitelerin boş kalan kontenjanları açıklandı mı?
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