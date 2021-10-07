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Giriş Tarihi: 7.10.2021

4 büyük kulüp radarları açtı

VOLKAN DEMİR
4 büyük kulüp radarları açtı

İnter, Newcastle, Lille ve Ajax, 23 yaşındaki file bekçisini transfer listesine yazmış durumda. Henüz kulübe ulaşan resmi teklif yok ama yönetim taban fiyatı belirledi: 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Ve bu performans sonucu eski bir hikâye yeniden canlandı. 23 yaşındaki milli eldiven, Avrupa devlerinin gündemine geldi. İtalya'dan İnter, İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lille ve Hollanda'dan Ajax, Altay'ı transfer listesine yazmış durumda.

GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor. Kendilerine gelen bir teklif olmadığı sürece Altay konusunun gündemlerinde olmadığını ifade ediyorlar. Başkan Ali Koç'un başarılı kaleci için belirlediği taban fiyatın 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Koç, geleceğin kaptanı olarak gördüğü Altay'ı astronomik bir ücret gelmedikçe kesinlikle satmaya sıcak bakmıyor.

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4 büyük kulüp radarları açtı
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