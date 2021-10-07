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Giriş Tarihi: 7.10.2021 18:16

7 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne?

7 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne?

7 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele topyekün devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ise vatandaşlar tarafından gün içerisinde takip ediliyor. Peki, 7 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün Covid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları yayınlanıyor. 7 Ekim bugün Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

KORONA VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI? (7 EKİM)

Korona vaka tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

6 EKİM VAKA TABLOSU



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

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7 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne?
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