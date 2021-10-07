Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün Covid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları yayınlanıyor. 7 Ekim bugün Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!
KORONA VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI? (7 EKİM)
Korona vaka tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.
6 EKİM VAKA TABLOSU
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 28 bin 810
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152
VAKA SAYISI: 27 bin 351
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004
VAKA SAYISI: 27 bin 973
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110
VAKA SAYISI: 28 bin 873
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224