Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün Covid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları yayınlanıyor. 7 Ekim bugün Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!



KORONA VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI? (7 EKİM)



Korona vaka tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

