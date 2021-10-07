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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:48

9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı? Mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor?

9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı? Mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor?

Yaz aylarında çeşitli noktalarda meydana gelen orman yangınlarının ardından, ülke genelinde ormanlara girişler ve ağaçlık alanlarda mangal yapmak yasaklanmıştı. İstanbul’da ve pek çok şehirde orman yasaklarının 30 Eylül’de biteceği açıklanmıştı. Son günlerde pek çok vatandaş mangal yasağı bitti mi, 9-10 Ekim mangal yasağı var mı ve ormanlara giriş yasak mı gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklamada bulunarak mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor sorusunu yanıtladı. İşte detaylar.

Bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı, serbest mi? Sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, yaz aylarında alınan "orman yasağı" kararının devam edip etmediğini merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenler 9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı diye araştırıyor. Vali Yerlikaya'nın konuya ilişkin son açıklamaları ile mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı haberimizde.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte ormana giriş ve ormanlık alanda piknik yapma yasağının 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Isparta, Bolu, Antalya, Balıkesir, Muğla, Malatya, Kırklareli, Gaziantep, Niğde gibi pek çok ilde de orman yasaklarının süresi uzatılmıştı.

İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

30 Eylül'den sonra valilikten orman yasaklarının uzatıldığına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple İstanbul'da yasaklar geçtiğimiz hafta itibariyle son buldu.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

Kırklareli, Gaziantep, Niğde'de ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Uşak, Samsun, Kilis'te 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Ankara'da orman yasakları 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Hatay ve Denizli'de orman girişleri 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Antalya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Karabük gibi pek çok ilde ise yasaklar son buldu.

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9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı? Mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor?
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