9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı? Mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor?

Bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı, serbest mi? Sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, yaz aylarında alınan "orman yasağı" kararının devam edip etmediğini merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenler 9-10 Ekim mangal yasağı var mı, ormanlara giriş yasak mı diye araştırıyor. Vali Yerlikaya'nın konuya ilişkin son açıklamaları ile mangal ve orman yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı haberimizde.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte ormana giriş ve ormanlık alanda piknik yapma yasağının 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Isparta, Bolu, Antalya, Balıkesir, Muğla, Malatya, Kırklareli, Gaziantep, Niğde gibi pek çok ilde de orman yasaklarının süresi uzatılmıştı.