ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak? ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/3 sınav tarihi

2021 yılının ikinci ALES sınavı 19 Eylül'de gerçekleştirildi. 14 Ekim'de sonuçlarının açıklanması beklenen sınava ilişkin araştırmalar sürerken, bu sınavdan istediği puanı alamayan adaylar ALES 3 başvuru ve sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor. 2021 ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitimi almak ya da akademik personel olmak isteyenler, ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 ALES/3 sınav tarihi ile ÖSYM ALES başvuru ekranı haberimizde.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 21 Kasım tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek.