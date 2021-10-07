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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:26 Son Güncelleme: 7.10.2021 11:27

ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak? ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/3 sınav tarihi

ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak? ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/3 sınav tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Önceki sınavı kaçıranlar ya da istediği puanı alamayanlar, ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak, ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. ÖSYM’nin yayınladığı ALES/3 başvuru kılavuzu ile adayların soruları yanıt buluyor. İşte söz konusu kılavuzla birlikte 2021 ALES/3 sınav tarihi ve başvuru ekranı.

2021 yılının ikinci ALES sınavı 19 Eylül'de gerçekleştirildi. 14 Ekim'de sonuçlarının açıklanması beklenen sınava ilişkin araştırmalar sürerken, bu sınavdan istediği puanı alamayan adaylar ALES 3 başvuru ve sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor. 2021 ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitimi almak ya da akademik personel olmak isteyenler, ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 ALES/3 sınav tarihi ile ÖSYM ALES başvuru ekranı haberimizde.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 21 Kasım tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti olarak adaylardan 145 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücreti, kılavuzda belirtilen bankalara yatırılacak. Başvuru sürecini kaçıranlar geç başvuru ücretini %50 artırımlı olarak ödeyecek.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ALES/3 başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak. 6 Ekim Çarşamba günü başlayan başvuru süreci için son gün 14 Ekim Perşembe olarak belirlendi.

ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak? ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/3 sınav tarihi
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