ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak? ÖSYM ile ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/3 sınav tarihi

2021 yılının ikinci ALES sınavı 19 Eylül'de gerçekleştirildi. 14 Ekim'de sonuçlarının açıklanması beklenen sınava ilişkin araştırmalar sürerken, bu sınavdan istediği puanı alamayan adaylar ALES 3 başvuru ve sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor. 2021 ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitimi almak ya da akademik personel olmak isteyenler, ALES 3 başvuruları ne zamana kadar alınacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 ALES/3 sınav tarihi ile ÖSYM ALES başvuru ekranı haberimizde.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı 21 Kasım tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücreti olarak adaylardan 145 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücreti, kılavuzda belirtilen bankalara yatırılacak. Başvuru sürecini kaçıranlar geç başvuru ücretini %50 artırımlı olarak ödeyecek.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
ALES/3 başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak. 6 Ekim Çarşamba günü başlayan başvuru süreci için son gün 14 Ekim Perşembe olarak belirlendi.
ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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