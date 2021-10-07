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Giriş Tarihi: 8.10.2021 06:16

Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ekim 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ekim 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 8 Ekim Cuma bugün 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 813 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları canlı rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Hem hediyelik eşya olarak hem de iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bilgisi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 8 Ekim Cuma gününe ait canlı rakamlara göre; bugün gram altın 502 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 217 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlara ilişkin veriler.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,99

SATIŞ: 470,51

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.296,00

SATIŞ: 3.363,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.309,00

SATIŞ: 3.345,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.217,80

SATIŞ: 3.281,15

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.627,00

SATIŞ: 1.659,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 829,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,26

SATIŞ: 502,35

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Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ekim 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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