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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:53

Atv ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı: 7 Ekim 2021 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle

Atv ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı: 7 Ekim 2021 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile milyonları ekran başına kilitleyen TV programı Atv canlı izle ekranı ile bugün de gündemdeki yerini aldı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren programı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 7 Ekim Müge Anlı canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...

Hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyenlerini ekran başına kilitleyen Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı ile bugün de yayın saatiyle birlikte gündeme taşındı. Faili meçhul cinayetleri ve sır perdelerini aralamaya devam eden programda dikkat çekici konular yer alıyor. Sevilen programı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ve detaylar...

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

İki kardeşin vahşice darp edildikten sonra ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dün, Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde tüm detayları anlattı. Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi.

Müge Anlı son bölüm izle: ATV ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı - kesintisiz izle!

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Atv ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı: 7 Ekim 2021 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle
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