Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret
Giriş Tarihi: 7.10.2021 15:40 Son Güncelleme: 7.10.2021 15:41

Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Stefan Kuntz’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarınki Norveç maçı öncesi A Millî Futbol Takımının kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a başarılar diledi. Türkiye yarın Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarından yoksun olan Norveç'i Kadıköy'de konuk edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesi A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgi aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerin yeni hocası Kuntz'u, göreve gelmesinden dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, kendisinden takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile de görüşen Bakan Kasapoğlu hem Stefan Kuntz'a hem de Milli Takıma başarılar diledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
SON DAKİKA | İŞKUR ilana çıktı: 130 bin personel alımı yapılacak!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu! İşte cevabı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA