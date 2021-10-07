Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: G.Saray yanlış yaptı
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Beşiktaş olarak biz adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Bir kulübün başkanı (Ali Koç) çıktı bizi algı oluşturmakla suçladı. Kınıyorum... G.Saray'ın hakem performansını incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapması doğru değil Ali Koç'un, Ç.Rize-Galatasaray maçı sonrası konuşmaması zaten dostluğun sinyalini veriyordu... Dostlukları hayırlı olsun diyelim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulundu. TRT Spor'da canlı yayına katılan Çebi, konuşmasına Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçında 90+11'de attığı gole gönderme yapıp, "Uzatmaları oynayabilirizbu programda, bu ara çok moda oldu +5,10..." sözleriyle başladı. Kartal'ın başkanından öne çıkanlar şunlar:
HAKEMLER DOZAJI ARTTIRDI!
Bizim Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Ben 'Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı (Ali Koç)bizi algı oluşturmakla suçladı. Bunu kınıyorum.Algı yaratmak istesek Sivasspormaçı öncesinde yapardık. Diğer kulüpler de algı oluşturmaktan bahsediyor.
DOSTLUKLARI DEVAM ETSİN!
G.Saray'ın hakem performansını incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapabilir, bir kulübün yapması doğru değil. Galatasaray- Fenerbahçe dostluk anlaşmasını destekleriz. Biz her takımın 2. dostu olduğumuziçin böyle bir problemimiz yok. Zaten Ali Koç'un, Kasımpaşa maçından sonra bizi hedef alması, Rize-Galatasaray maçı sonrası konuşmaması dostluğun sinyalini veriyordu. Hayırlı olsun... İnşallah devam eder.
ÇEBİ'DEN DİKKAT ÇEKENLER VAR'DA hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak görev yapmalarını doğru buluyorum. VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir.
VAR hakemlerine birkaç maçlığına yabancı hakemler atanabilir, denemek için.
Yabancı sınırı rekabeti öldürüyor. Bu sınırın Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum.
Larin yüksek bir rakam istiyor. Bizim istediğimiz rakamlara gelmezse, yolu açık olsun. Dorukhan Toköz gibi ayrılırız.
Tribünlerin %100'ü açılsın istiyorum. Açın, aşı şartını da koyun, bu işi böyle çözelim. Bari Avrupa'da verin de eşit şartlarda mücadele edelim.