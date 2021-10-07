Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş hazırlık maçını 8-0 kazandı! Can Bozdoğan hat-trick yaptı...
Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:35 Son Güncelleme: 7.10.2021 16:38

Beşiktaş hazırlık maçını 8-0 kazandı! Can Bozdoğan hat-trick yaptı...

Beşiktaş hazırlık maçını 8-0 kazandı! Can Bozdoğan hat-trick yaptı...

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, U19 Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 8-0 kazandı. Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U-19 Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş maça; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş U-19 Takımı ise maça; Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Okan Ağrap, Emre Aydemir, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Kadircan Bilikli, Hayrullah Kerpi, Koray Yağcı, Miraç Asiltekin ve Halil Çiçek ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş'ın 8-0 üstünlüğüyle sonuçlanan antrenman maçının ikinci yarısında Necip'in yerine Welinton, Oğuzhan'ın yerine Josef, Alex'in yerine Demir Ege ve Emirhan'ın yerine Ghezzal forma giydi.

CAN BOZDOĞAN HAT-TRICK YAPTI!

Siyah-beyazlıların gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından 11 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
SON DAKİKA | İŞKUR ilana çıktı: 130 bin personel alımı yapılacak!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! 'Sözünü verdik'
Kadrolu eylemci çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş hazırlık maçını 8-0 kazandı! Can Bozdoğan hat-trick yaptı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA